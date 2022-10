Coroneles retirados de la Policía no descartan interponer recursos legales

Sin duda el caso que más recuerda la opinión pública es el del coronel Ricardo Suárez, quien fue denunciado por acoso sexual cuando estaba al mando de la Policía de Quindío, y el caso del coronel Oscar Efraín Pinzón, también acusado de acoso cuando comandaba la Policía del Huila.

Este último, el coronel Pinzón, se despidió de la institución. Dijo que no esperaba esta decisión justo cuando aspiraba a un ascenso.

“No puedo negar que me entristece y es desilusionante la decisión del Ministerio de Defensa, que se da muy cerca de aspirar a otros logros institucionales. Sabía que era un riesgo por esa queja infundada y un complot en mi contra. No me dejaron ir a la comisión, me relevaron del departamento del Huila y ahora a calificar servicio”, dijo el coronel en su despedida.

Notificado de la decisión y por considerar que es injusta su salida, el coronel Pinzón no descarta acudir a demandas y recursos legales.

“Considero con mi familia y con los abogados que tenemos que es el comienzo de la segunda batalla que será la final para equilibrar o derrotar a quienes me hicieron este daño”.

Por su parte, el coronel Juan Francisco Peláez, quien también aspiraba a obtener un ascenso a general asegura que ahora está a la espera de reunirse con sus abogados para pronunciarse sobre las condiciones de su retiro.

Al coronel le pasó factura el escándalo de la compra de los polémicos drones cuando estaba frente a la Dirección de Tránsito y Transporte.

De la Institución también saldrá el coronel Cesar Augusto Miranda, quien estaba en el departamento de Policía del Amazonas y los coroneles Juan Carlos León, Edgar Mauricio Pérez, Gustavo Adolfo Lazo y Jhon Jairo Rodríguez, quienes habían enfrentado procesos disciplinarios por denuncias instauradas antes de 2017.

Esta decisión, tomada por el Ministerio de Defensa, se da tras la llegada a la dirección de la Inspección general de la Policía del general Oscar Atehortúa, quien acaba de asumir el cargo en el que avanzan los procesos disciplinarios de los uniformados, que luego son evaluados por talento humano. La Policía ha explicado que es una decisión tomada en derecho, con las facultades que tiene la institución jerarquía de la que sus miembros pueden salir cuando piden la baja o cuando como en estos casos son llamados a calificar servicios.

Ahora, el general Jorge Nieto es quien debe tomar las decisiones sobre posibles reacomodos de mandos tras la salida de ocho de sus hombres.