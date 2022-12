Corte Suprema de Justicia niega presiones para elección de fiscal general

"Yo no sé si llaman lobby al hecho de que los tres candidatos vayan a hablar con los magistrados. Nosotros consideramos que eso no es lobby sino el justo derecho de cada uno de ir, directamente a una oficia pública, a pedir su cita y plantear sus aspiraciones. Siempre hemos dicho que es preferible que a la luz pública vayan y hablen con nosotros y no que estén buscando a los magistrados por detrás, eso no es transparencia", explicó la magistrada.

Por otra parte, Cabello anunció que próximamente iniciará diálogos con el equipo negociador de paz del Gobierno para conocer detalles de la jurisdicción especial para la paz, aportar recomendaciones y resolver varias dudas. (Vea también: Mecanismo que utilizaría la Corte Suprema de Justicia para elegir Fiscal General ).

"¿Cómo serían los procesos que irían a la jurisdicción de paz? ¿Cómo se estructura y se organiza la jurisdicción de paz? ¿Van a ir los procesos que tienen que ver con los paramilitares y el tema de Justicia de paz? ¿Qué pasaría con esos jueces? ¿Se presentarían conflictos de competencia si nosotros nos quedamos con la jurisdicción de paz respecto de paramilitares?", preguntó.

Finalmente, aseguró que hay dudas sobre qué pasará con las decisiones de las altas cortes, o de la sala penal, con condenas ejecutoriadas, que el proyecto dice que podrían ser revocadas o no tenidas en cuenta.