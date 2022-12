Declaran como crímenes de guerra asesinato de dos periodistas de El Espectador

El pasado 3 de diciembre el fiscal 66, Gustavo Adolfo Reyes, tomó la determinación de declarar como crímenes de guerra los homicidios del periodista Julio Daniel Chaparro y el fotógrafo Jorge Torres de El Espectador, perpetrados en abril de 1991 en Segovia, Antioquia.

Los comunicadores llegaron ahí a hacer un reportaje sobre la masacre que ocurrió en 1988. Sin embargo, fueron asesinados por milicias del ELN.



Y justamente eso fue lo que determinó el fiscal, que ya no hay dudas de que los responsables fueron miembros de esa guerrilla. Por eso se decretó los homicidios, según informó el mismo diario, como crímenes de guerra.



Esta decisión permite que el expediente no pueda prescribir, es decir, que no se venza el tiempo de la investigación y permita que la misma concluya.

