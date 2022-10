Declaran pérdida de investidura para el concejal Bernardo Guerra

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la pérdida de investidura para el concejal de Medellín Bernardo Guerra por dos cargos en su contra.



De acuerdo con el fallo del tribunal, Guerra Hoyos habría violado las normas de financiamiento de la campaña que adelantó en el 2015 para ser reelegido como concejal.



El otro cargo que prosperó es porque que el concejal aprobó una exoneración tributaria a favor de las personas evacuadas de edificaciones que presentaban riesgo, siendo su hija Alejandra una beneficiara, dado que es propietaria del apartamento 828 del Edificio Asensi, construido por CDO y evacuado por decisión de las autoridades municipales.

El proceso inició por una demanda del exalcalde de Frontino Jorge Hugo Elejalde, quien también ha denunciado supuesta corrupción en contra del hermano del concejal, Andrés Guerra Hoyos.



El concejal Guerra ha asegurado que este caso sería una presunta retaliación por las denuncias que él ha hecho del exgerente de Indeportes, Hernán Elejalde, hermano de Jorge Hugo, y quien según el cabildante, habría liderado un cartel de “técnicos fantasmas”.

Ante este fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, el concejal Bernardo Guerra confirmó que apelará ante el Consejo de Estado y demostrará con nuevas pruebas que no hubo irregularidades en la financiación de su campaña y que no hubo un interés particular con su hija en el caso de CDO.

"Fue una decisión supremamente dividida, donde ocho magistrados votan por la ponencia de Zambrano y otros dos están incapacitados, dos hacen salvedades y tres están en contra de la decisión", respondió Guerra.

