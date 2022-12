Defensa de Besaile pide a Corte revocar orden de captura

Julián Quintana, quien ejerce como defensa del senador Musa Besaile, pidió a la Corte Suprema que se le revoque la orden de captura porque considera que es innecesaria y que el congresista no va a huir de la justicia.



“Creemos que la orden de captura no tiene fundamento y era innecesaria y le ha demostrado a la Corte que va a comparecer y no hay riesgo de fuga y no hay riesgo de que no nos presentemos a alguna diligencia”, sostuvo Quintana.



El trámite judicial se enredó luego que su abogado entregara a la Corte Suprema una serie de documentos, entre ellos un historial clínico, donde según él, consta que el senador Besaile estaría en delicado estado de salud en una de sus residencias, aunque se desconoce si está en Bogotá, Montería o Sahagún.



La orden de captura contra Besaile se dio por los testimonios que entregaron el exfiscal Gustavo Moreno y el abogado Luis Ignacio Lyons.



Está miércoles, la defensa del senador se reunirá con los magistrados que llevan el caso para negociar la revocatoria de la orden de captura.



