Defensa de Viviana Vargas radicará denuncia por abuso sexual

Al asumir la defensa de Viviana Vargas Vives, hija del fallecido excongresista Jaime Vargas y quien denunció a través de sus redes sociales haber sido violada por un amigo de su familia cuando tenía 6 años de edad, el abogado Miguel Ángel del Río informó que a más tardar el lunes radicará una acción legal contra el presunto abusador sexual.

"Viviana es una mujer valiente. Después de 30 años denuncia a su agresor. La acción penal no ha prescrito. Seré su representante para que este crimen no quede en la impunidad. La dignidad de una mujer no prescribe. El criminal deberá responder", afirmó Del Río en su cuenta de Twitter.

Luego de la denuncia de Viviana, en la que no suministró el nombre de su agresor, su hermano Jaime Vargas Vives, también a través de redes sociales, lo identificó como Roberto Márquez.

La persona a la que hace alusión sería un empresario de Barranquilla miembro de la alta sociedad.

Según Del Río, la acción jurídica no ha prescrito porque al cometerse el hecho cuando ella era menor de edad, debe contabilizarse el tiempo a partir de que la víctima cumple los 18 años.

En este momento Viviana Vargas cuenta 36 años, por lo que, de acuerdo con lo expuesto por Del Río, todavía faltarían dos años para la prescripción.