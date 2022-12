Denuncian a funcionaria que no reportó observaciones de vuelo de Lamia

Según publica el diario paceño La Razón, la funcionaria no hizo ninguna observación a sus superiores sobre el plan de vuelo del avión que debía cubrir la distancia entre Santa Cruz (Bolivia) y Medellín (Colombia) para que los jugadores del club brasileño de fútbol Chapecoense disputaran la final de la Copa Sudamericana.



De acuerdo con la denuncia, la funcionaria acusada solo reportó el informe sobre el plan de vuelo el día siguiente a que sucedió el accidente, el 29 de noviembre.



En este informe, la empleada de la Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo de AASANA observó que la autonomía de vuelo del avión era igual al trayecto y solo estaba indicado un aeropuerto alternativo de aterrizaje y no dos, como marca la normativa.



Esta circunstancia confirmaría que la causa del accidente fue la falta de combustible del avión.



Una fuente de la Fiscalía de Santa Cruz explicó a Efe que la ciudadana denunciada aún no enfrenta cargos específicos, ya que la denuncia se tramitó durante la tarde del viernes y el Ministerio Público aún tiene que analizarla.



El Gobierno boliviano anunció con anterioridad que se va a investigar a AASANA, el organismo encargado de supervisar los planes de vuelo, y a la Dirección General de Aeronáutica Civil (CGAC), encargada de la supervisión técnica de las aeronaves.



Precisamente el director del registro aeronáutico nacional de la CGAC se llama Gustavo Vargas Villegas, mientras que el director general de Lamia se llama Gustavo Vargas Gamboa.



De acuerdo con los medios locales, el director general de Lamia sería padre del directivo de la DGAC, suspendido junto a todos los cargos del organismo desde el jueves.



El ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo hoy en una conferencia de prensa que le llama "poderosamente la atención" que "sea el hijo del general Vargas (el director general de Lamia) el responsable de otorgar las licencias" y se preguntó si hubo tráfico de influencias.



Quintana afirmó que investigar esa circunstancia es "responsabilidad exclusiva del Ministerio Público".