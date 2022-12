El cinismo es una característica de los delincuentes: hija de víctima de Kiko Gómez

Diana Carolina López, hija del concejal Luis López Peralta, habló en entrevista para Mañanas BLU sobre la investigación que se llevó a cabo durante estos años antes de que se condenara al autor del crimen de su padre, perpetrado en febrero de 1997, Juan Francisco Gómez, conocido como Kiko Gómez.



“La investigación estuvo engavetada durante 17 años. En ese mismo año del asesinato un fiscal de San Juan del Cesar abrió un proceso en el que no investigó nada y cerró el proceso (…) Solo hasta el año 2013 cuando Gonzalo Guillén hace la denuncia al entonces fiscal Eduardo Montealegre fue que se reabrió el caso”, dijo.



Así sucedieron los hechos, de acuerdo a la narración de Diana Carolina



“A mi papá lo hirieron en el hotel que queda muy cerca de la Alcaldía del pueblo, él no murió enseguida, lo llevaron al hospital de donde los trasladaron a Valledupar y nunca nadie me explicó por qué no lo llevaron en la ambulancia”, señaló.



Además, la hija del concejal contó que siempre le quedó la duda de por qué a su padre no lo trasladaron en una ambulancia, sino en el carro oficial de Kiko Gómez.



“El caso es que a mi papá no lo alcanzar a atender del todo, le hicieron una traqueotomía y ahí murió”, añadió.



Diana recuerda el episodio con mucha tristeza, porque tan solo tenía diez años cuando sucedió, además porque pasó justo en su cumpleaños.



“La última vez que vi a mi papá fue el día de mi cumpleaños y él iba a cumplir años tres días de que lo mataran, fecha para la cual le tenía preparada una serenata, porque yo estaba aprendiendo a tocar guitarra”, manifestó.



Finalmente, cuando se refirió al discurso que Kiko Gómez dio el día después de la muerte de su papá lo calificó como: “Es absolutamente asqueroso…El cinismo es una característica de los delincuentes”.



Escuche la entrevista completa en este audio adjunto.

