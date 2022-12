“El que la hace la paga”: Duque sobre chuzadas ilegales

Horas después de la captura del general (r) Humberto Guatibonza, en el marco de la investigación por chuzadas ilegales, el presidente Iván Duque se refirió a este escándalo que también menciona al senador Armando Benedetti.

. Hay que celebrar que las autoridades están haciendo las investigaciones y esperamos las conclusiones”, dijo desde Pasto donde participó en la instalación del 24 encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

.

Esta vez tengo miedo: Armando Benedetti sobre denuncias de chuzadas

Publicidad

El senador del Partido de La U negó cualquier responsabilidad en el caso, dijo no conocer a los demás implicados y que es una retaliación del fiscal general en su contra.

En medio del escándalo por un nuevo capítulo de las llamadas chuzadas o interceptaciones ilegales, que tiene en el ojo del huracán a distintos sectores, el senador Armando Benedetti, mencionado en el caso, negó cualquier responsabilidad en los hechos y aseguró que se trata de una retaliación en su contra por las denuncias que ha hecho sobre el entramado de corrupción de Odebrecht.

El congresista señaló directamente al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de estar detrás de un supuesto montaje para incriminarlo en este episodio. ¿La razón? Según Benedetti, las acusaciones que ha hecho en contra del jefe del ente acusador por su presunta responsabilidad en la entrega de los recursos de la multinacional brasileña para financiar la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.

Lea también: Capturan al general (r) Humberto Guatibonza por escándalo de chuzadas

Publicidad

“Era obvio que él se iba a desquitar, que iba a querer tener una retaliación contra mí. Se está desquitando en este caso, que es una vulgaridad lo que este señor fiscal ha querido montar en el día de hoy. Es una retaliación de lo que yo dije el cinco de diciembre sobre su defensa a Odebrecth y los conceptos que hizo”, puntualizó Benedetti.

El parlamentario calificó este episodio de “inédito”. “Nunca había pasado. A los congresistas siempre se les acusa de la ‘mermelada’, pero nunca, en la historia de Colombia, alguien había acusado a un congresista de interceptar y de tener una organización criminal para interceptar a un fiscal”.

Publicidad

El senador negó contundentemente cualquier relación con los demás salpicados, entre ellos el detenido general (r) Humberto Guatibonza y Juan Carlos Madero, supuesto enlace entre Benedetti y la empresa AyG.

“Quiero ser contundente en que no conozco a Guatibonza ni a Jorge Salinas ni a su empresa ni nunca he estado relacionado con nadie que trabaje en esa empresa ni con ningún empleado de ellos y no he ido nunca a Pasto o a Cali a ninguna de esas empresas. Ninguno de ellos puede decir que ha tenido una reunión conmigo, es más, creo que nunca me he relacionado socialmente ni en un tinto con un general de la República”, puntualizó.

Sin embargo, el congresista señaló a un funcionario de la Fiscalía de estar buscando testigos y pruebas para incriminarlo en distintos procesos. “A quien sí conozco, bastante, es a un señor que se llama Daniel Hernández, que no puede ver un preso o un escándalo en este país que no vaya a preguntarle qué pasa a Benedetti y, con base en eso, los bandidos obtienen beneficios para ir a una guarnición militar o a su casa mientras los investigan”, denunció.

Benedetti señaló que en junio pasado denunció a Hernández ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Unidad de Gestión de Alertas de Clasificación Temprana de Denuncias, “porque él ha ido a las cárceles de Las Mercedes, La Picota, La Modelo y los calabozos del DAS a preguntar y ofrecer beneficios que son ilegales en su función para que hablen en contra mía, para que digan mentiras”.

Publicidad

“Esta vez tengo miedo porque no es el primer envión. Está, que yo recuerde, el de las pensiones, el de la toga, el de Odebrecht y el de Fonade. En todos esos casos la Corte me ha investigado, me ha pedido los testimonios, 53 testigos en un caso es una locura. Esta vez ya dieron un papel, tienen fotos, tienen nombres”, agregó.

Finalmente, el senador pidió a la Fiscalía que cumpla con su obligación de compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia, su juez competente.