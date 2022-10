Embargan al alcalde de Santa Lucía, Atlántico, por inasistencia alimentaria

El alcalde de Santa Lucía, Jorge Luis Polo, fue embargado por inasistencia alimentaria. La madre de un niño de 14 años, que padece microcefalia crónica, afirma que el mandatario no ha reconocido su paternidad.



A través del grupo de abogados Polo y De La Hoz, que representa a la madre del niño en este proceso, se dio a conocer públicamente la demanda de paternidad en contra del mandatario, la cual quedó radicada en el Juzgado Primero de Familia de Sabanalarga. Por dicha demanda fue ordenado, como medida cautelar, el embargo del 20 % del sueldo del mandatario.



El abogado Santiago de la Hoz aseguró que Jorge Luis, siendo concejal del municipio, concibió ese hijo y nunca ha respondido con sus obligaciones como padre teniendo en cuenta también que el niño padece una enfermedad crónica.



El mandatario habló con BLU Radio y dijo que, a pesar de no haber sido notificado todavía, llegará hasta el juzgado de Sabanalarga para apersonarse de esta situación.

Asi mismo, aseguró que apenas este jueves se está enterando que tiene un hijo de 14 años y que está dispuesto a practicarse una prueba de ADN para confirmar su paternidad.

"Relación como tal nunca hubo, ella no se ha acercado a mi, me he enterado por lo que la gente comenta en las calles, pero nunca fui notificado desde su embarazo", aseguró el mandatario, quien sostuvo que brindará ayuda al niño sin importar los resultados de la prueba de ADN.

Sin embargo, Jorge Luis Polo advirtió que detrás de todo esto hay una artimaña política.

"Algún adversario esta buscando algo por estos medios, pero se debe mirar que está la integridad de un niño", finalizó.

Por este tema, el alcalde de Santa Lucía tiene cinco días para responder la demanda por inasistencia alimentaria. Si Jorge Luis Polo no responde, el juez continuará con el proceso y ordenará una prueba de ADN para verificar la paternidad. En caso de tampoco acceder a ello, el juez fallaría a favor del niño.







El mandatario habló con BLU Radio y dice que, a pesar de no haber sido notificado todavía, llegará hasta al juzgado de Sabanalarga para apersonarse de esta situación. Según el alcalde Polo, apenas hoy se está enterando que tiene un hijo de 14 años y que está dispuesto a practicarse una prueba de ADN para confirmar su paternidad.

El alcalde sostuvo que brindará ayuda al niño sin importar los resultados de la prueba de ADN. Sin embargo, advirtió que detrás de todo esto hay una artimaña política.

