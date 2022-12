En libertad condicional Bernardo Moreno, condenado por ‘chuzadas’ del DAS

El exsecretario de Presidencia, Bernardo Moreno, condenado por las 'chuzadas' ilegales del DAS a 8 años de detención domiciliaria, quedo en libertad condicional tras cumplir con la reparación a sus víctimas.

La decisión fue tomada por el juez quinto de ejecución de penas, Wilson Guarnizo, quien determinó que Moreno ya había cumplido con las 3/4 partes de la pena impuesta.



Otro de los requisitos cumplidos por Moreno, y que fue solicitado por el juez, es la reparación integral a todas las víctimas, lo que se cumplió a cabalidad con la reparación de la ex congresista, Yidis Medina.



Dicha remuneración debía hacerse tras una orden de la Corte Suprema de Justicia de presentar excusas públicas a la exfuncionaria y ordenar el pago de 20 millones de pesos por daño moral subjetivo.



Además, según señala la decisión del juzgado "en el proceso hay evidencia de que incluso antes de la sentencia condenatoria Bernardo Moreno ofreció reparar y reparó pecuniariamente a sus víctimas".



Por otra parte, el juez señaló que en el tiempo que Moreno estuvo recluido en su domicilio cumplió con todos sus deberes y no representa de modo alguno un peligro para la comunidad. No obstante, fijó un periodo de prueba de 38 meses y 10.5 días, que es el término que le falta por cumplir de la pena, tiempo durante el cual deberá continuar con el cumplimento de sus obligaciones.