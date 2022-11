En libertad Margarita Useche, excompañera sentimental de fiscal Aldana

En la tarde de este lunes el juez 81 con función de garantías dejó en libertad a Margarita Useche Molina, excompañera sentimental del fiscal Rodrigo Aldana.



El juez argumentó que no existen los suficientes elementos materiales probatorios para comprobar la culpabilidad de Useche en los hechos delictivos de Aldana, su excompañero sentimental, señalado por presunto favorecimiento al exsenador Bula en investigaciones por el delito de lavado de activos y extinción de derecho de dominio.



El juez señaló que la Fiscalía centró su acusación contra Useche en los actos delictivos de Aldana, pero no logró probar que estuviera involucrada en estos actos.



Además, aseguró el juez que la petición de medida de aseguramiento no fue bien argumentada por el ente asegurador ya que estas deben tener un carácter preventivo y no sancionatorio.

