Enfermera denuncia que clínica le entregó un cadáver que no era el de su abuelo

Se siguen conociendo nuevos casos de intercambios y confusiones en la entrega de cadáveres producto de la pandemia del COVID-19 en el departamento del Atlántico.



La jefe de enfermería Karina Cequeda denunció, a través de un video en redes sociales, que la clínica Reina Catalina de Baranoa le entregó el cadáver de un hombre que no corresponde con el de su abuelo.

La mujer denunció que el centro médico solo le permitió ver una fotografía del cadáver, lo que comenzó a generarle dudas sobre la verdadera identidad del fallecido.

"Me muestran la foto de un cuerpo que tiene la cara vendada, sin tubos y mi papá estaba ventilado con sonda gasogástrica. Le que digo es que no es mi papá y él me dijo: "ese es su papá y ese es el que se tiene que llevar", explicó la enfermera.

Minutos antes de sepultarlo en el municipio de Palmar de Varela, con todas las medidas de bioseguridad ya conocidas por su profesión, pudo establecer que el cuerpo que iba a enterrar no coincidía con el de su abuelo.

"Ese señor no era mi papá, era un señor de aproximadamente 85 años con lunares en la cabeza. La clínica le echa la culpa a la funeraria. Qué pena, la funeraria no conoce a los pacientes", finalizó Cequeda.

Aunque comprende lo complejo del manejo de cadáveres por la emergencia sanitaria, solo pide a las instituciones de la salud respetar el dolor de las familias y, a las autoridades, iniciar las investigaciones pertinentes para que no se repitan este tipo de casos.

