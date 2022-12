Exfiscal Moreno promete entregar fotos que implicarían a varios congresistas

Blu Radio tuvo acceso a las declaraciones del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno ante la Corte Suprema de Justicia.

Publicidad

En dichas declaraciones, explicó la manera en la que supuestamente el expresidente del alto tribunal Francisco Ricaurte supuestamente frenaba procesos a cambio de dinero, como en el caso de Musa Besaile.

“Se decretaron unas pruebas y empezó el proceso a dormir el sueño de los justos. Como no se podía y no se acordó el inhibitorio, según Pacho (Francisco) había grabaciones y pruebas, y según lo que manifestaba Reyes y que mientras ellos estuvieran ahí, eso no iba a pasar (…) practicar pruebas, practicar diligencias y dilatar, ese fue el compromiso y ya posteriori el de la prescripción”, narró.

Publicidad

Moreno también habló sobre la presunta participación del magistrado Gustavo Malo en esta red de corrupción.

Publicidad

“El doctor Gustavo Malo, directamente, y eso lo verificaba Lyons. Cuando yo le hablo de la captura, él tenía una amistad cercana con el magistrado auxiliar Camilo Ruiz y él trató de obtener información con Camilo, que no le dio la información y por eso nosotros nos terminamos sentando. De hecho, yo conozco a Camilo por cuenta de Luis Ignacio Lyons”, añadió.

Aseguró que tiene fotografías sobre los encuentros del magistrado auxiliar de Malo con varios congresistas.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.