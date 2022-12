Familia de Madelayne Ortega apoya que peritos españoles investiguen el caso

Roberto Ortega, papá de Madelayne Ortega Villa , la joven que murió en extrañas circunstancias en la Universidad del Atlántico, aseguró que ve con buenos ojos que investigadores españoles estén interesados en trabajar en el caso de su hija ya que, según él, las autoridades colombianas no se ha avanzado en el tema.

Sin embargo, Ortega aseguró que hasta el momento no ha entablado ningún tipo de contacto con los peritos españoles de la organización Lexcrim,

quienes han ofrecido colaborar en la investigación para esclarecer lo sucedido con su hija, especialmente, en la elaboración del perfil psicológico de la víctima.

"No le veo ningún problema en que se unan a colaborar para saber qué sucedió ese día porque acá el caso no avanza. El celular de ella apenas lo enviaron a Bogotá, pero no lo han desbloqueado, y tengo entendido que están a la espera de un perito para analizar la escena de los hechos", dijo el padre de la víctima, Roberto Ortega.

Madelayne, de 18 años y estudiante de primer semestre de Derecho, fue encontrada muerta dentro de la sede centro de Uniatlántico el 17 de diciembre de 2019,

mientras un grupo de universitarios mantenía una toma de las instalaciones. Su deceso, al parecer, obedeció a una caída del segundo piso de la institución.

Desde ese momento, su familia ha iniciado una lucha para que el caso sea investigado como un homicidio ya que, según su padre, Madelayne no tenía personalidad suicida. La Fiscalía ordenó la realización de un perfil psicológico de la joven para establecer su condición anímica.

