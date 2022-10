Fiscalía investiga posible tortura a interno de La Picota que murió por intoxicación

Medicina Legal entregó el informe de la causa de la muerte de Deivis Eduardo Torres, interno del patio 14 de la cárcel La Picota, de Bogotá, quien falleció el pasado 27 de marzo. De acuerdo con el informe, el hombre falleció debido al aumento del azúcar tras una intoxicación con cocaína.



“La causa de la muerta de Luis Torres corresponde a una alteración metabólica consistente en el aumento de la concentración sanguínea de azúcar propiciada por una intoxicación de cocaína y de forma indirecta por una serie de situaciones evidenciadas como traumatismos múltiples leves producidos por elemento contundente en miembros superiores, inferiores, abdomen y glúteos”, explicó el doctor Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Legal.

Adicionalmente, se probó que, aunque no fue esta la causa de la muerta, si le fueron propinados varios golpes con elemento contundente en miembros superiores, inferiores, abdomen y glúteo que le generaron lesiones leves, por lo que la Fiscalía investigará la posible tortura de la que fue víctima este hombre antes de ser llevado al hospital El Tunal.



El director del Inpec, general Jorge Luis Ramírez, explicó que mientras se adelantan las investigaciones en la Fiscalía y en la Procuraduría en contra de los dos dragoneantes del Inpec que le habrían propinado la golpiza al interno, los funcionarios seguirán en sus cargos.



El general agregó que efectivamente hubo extralimitación en el uso de la fuerza por parte de los dragoneantes que también son investigadas.



“Aquí puede determinarse que hubo una extralimitación de la fuerza y ese es el motivo de la investigación. Creo que a partir de las declaraciones que den los funcionarios que vieron y participaron de eso se pueden establecer este tipo de responsabilidad”, dijo el general.



Por su parte, Estela Sánchez, fiscal jefe de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía, señaló qué hay evidencias de tortura.

“El fiscal general ordenó ayer mismo que la dirección asumiera el conocimiento de esas diligencias y hoy mismo fue asignado un fiscal que han recogido todas las evidencias (...) la hipótesis que se plantea es homicidio, pero no es descabellado pensar también que estamos frente a conductas de tratos crueles e inhumanos practicados por las personas que deberían ser garantes del cuidado y la protección de los internos”.

Y ante la pregunta de que si se trató de tortura la funcionaria puntualizó: “evidentemente”. Además, Medicina Legal alertó sobre inconsistencias o diagnósticos distintos en las historias clínicas, tras la atención que recibió el interno tanto en el hospital El Tunal y en La Picota por parte de sanidad del Inpec, hecho que también será investigado por la Fiscalía.



Tras la muerte de Deivis Eduardo Torres, reclusos denunciaron que el hombre fue brutalmente golpeado con garrotes puños y patadas por dragoneantes del Inpec y que no se le prestó atención médica en la cárcel.



Sin embargo, el coronel Germán Ricaurte, director de la penitenciaria La Picota, aseguró que “el hombre presentaba taquicardia grave, se alteró porque no lo atendieron de inmediato y esto generó desorden por lo que fue reducido por la guardia”.