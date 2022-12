Fiscalía retiró principio de oportunidad a testigo del caso Benedetti

La Fiscalía retiró el principio de oportunidad al abogado Álvaro Burgos, principal testigo del caso que se adelanta contra el copresidente del Partido de la U, Armando Benedetti, por supuestamente haber participado en el desfalco al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio de Córdoba.



"Teniendo en cuenta que se recibió comunicación el día de hoy del acusado Álvaro Burgos en el sentido de no aceptar el principio de oportunidad aplicado por el fiscal general, de manera atenta solicitó retirar la petición de audiencia de legalización del principio", señala el documento de la Fiscalía enviado al juez que adelantaría la diligencia judicial en Córdoba.



Y es que en un documento radicado en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía, Burgos pide que sus declaraciones no se tengan en cuenta en cualquier proceso.



"Considero que la renuncia a mis derechos fundamentales de guardar silencio y a no autoincriminarme, en todas esas declaraciones, se encuentra viciada por el engaño del que he sido víctima y deben ser excluidas de cualquier proceso que se adelante por estos hechos”, señala el documento.