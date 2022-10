¿Hasta dónde va el derecho a la legítima defensa? Expertos debaten

¿Si una víctima de robo asesina al delincuente en el momento del atraco debe ir a la cárcel o prima el derecho a la legítima defensa? Esta fue la pregunta que abrió el debate en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, este miércoles.

Francisco Bernate, abogado penalista de la Universidad del Rosario, sostuvo que en un país como Colombia una víctima sí se puede defender en un caso de robo o atentado, pero con unas “reglas” claras.

“Me puedo defender en el momento del hecho. Es decir, cuando me están atracando (o atacando) y no después. La reacción tardía se llama venganza. Mi reacción debe ser proporcional, lo necesario para superar el ataque”, manifestó.

Explicó que hay que tener en cuenta que en el país no está avalada la pena de muerte, por lo que una reacción desproporcionada puede convertir a alguien en cuestión de segundos de victima a victimario.

Por su parte, el abogado, columnista, analista político y ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, insistió en que la justicia debe reformarse porque tendría que proteger a la victima y no al victimario.

“Donde hay en general discusión es dónde está la proporcionalidad en un ataque o un atraco”, insistió.

Asimismo, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU Armando Angulo, un ciudadano víctima de hurto en Chía, quien contó su caso y explicó por qué al momento de retener al delincuente pudo haber sido acusado de retención forzosa.

“Lo amarramos (al ladrón) y llamamos a las autoridades, pero como no tenía elementos hurtados porque lo habíamos evitado, la Policía nos dijo que él nos podía denunciar por retención forzada”, manifestó.

