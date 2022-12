Hay intereses económicos y políticos detrás: gobernador de Nariño sobre imputación

En entrevista con BLU Radio, el gobernador de Nariño, Camilo Romero, se declaró sorprendido por la decisión de la Fiscalía de imputarle cargos por la venta, al parecer irregular, de 8.000 cajas de aguardiente.



Según su padecer, es probable que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, no tenga la información completa.



“El procedimiento ha sido el mismo desde el año 2002, desde que era gobernador el señor Parmenio Cuellar. Desde entonces han pasado cuatro gobernadores, yo soy el quinto que hace el mismo procedimiento”, dijo.



Agregó que no se “ha perdido un centavo” en esas transacciones y que lo que hay en su contra no es más que intereses económicos y políticos de quienes perdieron en ese negocio.



Le puede interesar: "Gobernador de Nariño se defiende y dice que el fiscal general "es de bolsillo".



A Romero se le imputarán cinco delitos: falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y revelación de secreto.



“El caso por el cual será imputado Romero tiene que ver con las nuevas condiciones para la comercialización de 80.000 cajas de aguardiente Nariño, que se fijaron mediante decreto el 24 de agosto de 2016”, aseguró la Fiscalía en un comunicado.



Publicidad