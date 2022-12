“He sido estigmatizado, burlado y desconocido”: magistrado Botero de la Corte Suprema

En las últimas horas, el magistrado Gerardo Botero, de la Sala Laboral, radicó una tutela en contra de sus 21 compañeros de la Sala Plena por discriminación pues, según él, no puede seguir ocurriendo que en las sesiones plenas virtuales el voto sea público cuando debería, por reglamento, ser de carácter secreto.

El cuestionamiento que hace el magistrado Botero es especialmente para la votación de elegir a magistrados de tribunales en todo el país.

Publicidad

Lo que ocurrió es que la sala plena de la Corte Suprema, a raíz de la emergencia y con más de 21 votos de 23, empezó a sesionar de manera virtual y decidió que se pudiera votar por magistrados del tribunal de manera pública al no poder hacerlo de otra manera que no fuera sesión virtual.

Es decir, se eligieron todas las vacantes que había en los diferentes tribunales desde el pasado 19 de marzo pero una vez aceptaron en votación la forma de votar.

La tutela conocida por BLU Radio, señala: “ello no legitimaba a la Corte para cercenar el derecho al voto secreto de quien no renuncia a ese derecho, en tanto bien se pudo implementar por reforma a nuestro reglamento, y no de facto como se ha hecho, la votación pública y nominal o la votación electrónica secreta, que diera esa garanga a los electores para votar secretamente, lo cual no se ha hecho hasta el momento”.

Publicidad

El magistrado Botero advierte que en la sesión de la Sala Plena Virtual del jueves 2 de abril del año en curso, llevada a cabo por la plataforma “Microso- Teams”,

“se incurrió en las mismas irregularidades en las elecciones que allí se hicieron, así como en las sesiones posteriores que se han realizado hasta la fecha”.

Vea también:

Acto seguido el magistrado se pronuncia fuertemente contra la Sala Plena, pues agrega: “en las que a pesar de mis manifestaciones expresas de no renunciar al voto secreto, no ha sido posible de que se respeten mis derechos de “votar secretamente”; pues por el contrario, he venido siendo estigmatizado, burlado y desconocido como integrante de la Corporación por pensar de una forma diferente a la mayoría de los integrantes de la Corte”.