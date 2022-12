Hombre atropelló a perrita en Rionegro y denuncian que se niega a responder

Este fin de semana se conoció un caso de maltrato animal en Rionegro, en el que el conductor de una camioneta atropelló a una perrita que estaba acostada en la calle y le dejó fuertes lesiones que ahora le impiden caminar bien, sumadas a afectaciones en su cabeza y mandíbula.

“La perrita estaba acostada tomando el sol; el tipo le pasa por encima, no la auxilió ni hizo nada para ayudarla, quedó dos días tirada allá”, dijo una de las denunciantes, quien se hizo cargo de los gastos de recuperación del animal luego de que fuera trasladado a Medellín.

“Los dos primeros días estuvo allá en Rionegro, empecé a conseguir donaciones para ir por ella; el martes le dieron la primera atención y le colocaron 30 puntos, medicamentos y anestesia general, la perrita no caminaba (…) El martes gestioné todo y me la tuve que traer para una guardería canina porque no conseguí hogar de paso”, agregó la mujer, que prefiere no revelar su identidad porque asegura que ha recibido amenazas por parte del presunto responsable tras difundir este caso en redes.

El hecho será denunciado formalmente ante las autoridades y mientras tanto, la rescatista de la perrita Akani recoge donaciones en la cuenta de ahorros Bancolombia 07285481826 para asumir el valor de los medicamentos, alimentación y otros cuidados que requiere el animal para recuperarse.

