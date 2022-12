Hombre que atropelló a mujer en Cajicá podría quedar en libertad

BLU Radio conoció que el hombre que atropelló a la joven Lina Alejandra Molina, en el municipio de Cajicá, podría quedar libre debido a que la fiscal del caso es local y no seccional.

Según las informaciones, al hombre no se le podría imputar el delito de tentativa de homicidio, y, además, después de que se cumplan 36 horas sin ser judicializado (plazo que se cumple este miércoles en la noche) podría volver a las calles sin problema.

Blu Radio habló con Lina Alejandra Molina, quien denunció que fue atropellada por Juan Camilo García Tobasia en Cajicá en la tarde del lunes.

Molina narró los hechos en donde sufrió agresiones por parte del otro conductor y explicó por qué comenzó la discusión.

“Iba llegando a mi barrio, el señor se detiene en la esquina, se para sobre la línea que divide los dos carriles, trato de pasar por el lado, pero calculo mal y rayo su puerta con la mía. Me parqueo adelante para responder, entregar los datos de los seguros”, narró.

“Cuando me estaciono empieza a insultarme, empiezo a grabarlo porque me doy cuenta de su actitud y para quitarme el celular me empieza a dar puños, mi hermana se mete, entonces le da un puño a mi hermana y luego empieza a darle patadas a mi carro”, agregó.

Luego de agredirla con puños y darle patadas al carro, aseguró que Juan Camilo García se subió a su vehículo, en el que iba junto a su esposa y su hijo de 5 años, y la atropelló.

Le pasó el carro por encima una vez y, añadió ella, lo intentó hacer una segunda vez.

“Después se sube a su carro y me atropella, pasándome el carro por encima. Después intentó hacerlo una segunda vez, esta vez sobre mi cabeza, pero mi hermana me corrió la cabeza, los vecinos le impidieron arrancar y dos personas me sacaron debajo del carro”, describió Lina Alejandra.

Según manifestó la afectada, el agresor y su familia se encerraron en el carro, pues los vecinos estaban agresivos “al ver la sevicia” con la que actuó el hombre.

Finalmente, explicó que el agresor está detenido y este miércoles se realizará la audiencia de imputación, a la que asistirán su esposo y su abogado.

Cabe resaltar que la víctima ya fue sometida a una intervención quirúrgica y se tiene programada una nueva cirugía en 10 días.

“Tengo fractura abierta de la pierna izquierda, me harán una segunda cirugía en 10 días, debo estar en monitoreo porque si la herida se infecta, puede llegar al hueso y perder la pierna”, finalizó.