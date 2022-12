Interceptar por razones políticas es ajeno a mi manera de ser: Uribe

El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe se pronunció sobre la nueva compulsa de copias que hizo la Corte Suprema de Justicia a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que lo investigue por su presunta responsabilidad en el episodio de las 'chuzadas' o interceptaciones ilegales del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Publicidad

"El señor Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Polo Democrático, miembro del Colectivo Alvear Restrepo, y otras personas me acusaron con el pretexto de que como yo los he enfrentado públicamente de ahí se deriva que les hubieran hecho seguimientos ilegales. Fácil el camino de estos contradictores de judicializarme porque los he enfrentado", señala el exmandatario en un breve comunicado.

Lea también: Corte Suprema pide que se investigue a expresidente Uribe por escuchas ilegales

Publicidad

Al mismo tiempo, Uribe expresó que "interceptar en contra de la ley y por razones políticas es ajeno a mi manera de ser. Acostumbro proceder de frente y sin trampa".

Publicidad

Sobre las declaraciones del ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, según las cuales dichas interceptaciones eran parte de la Seguridad Democrática del Gobierno Uribe, precisó que su orden general era "actuar contra la criminalidad y de acuerdo con la ley".