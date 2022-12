JEP evalúa de 2.500 a 8.000 secuestros y extorsiones que se atribuyen a Farc

Los exintegrantes del Secretariado y el Estado Mayor de las Farc deberán comparecer ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP el próximo 13 de julio a las 2:30 de la tarde, después de que la Sala notificara a 32 personas a través de la citación 001.

Con la citación, la Sala declaró abierta la etapa de reconocimiento de verdad y le recordó a los citados los deberes propios del régimen especial. Por los hechos, los 32 exguerrilleros fue tendrán que comparecer de manera obligatoria o de lo contrario perderían los beneficios de los acuerdos. En el listado, hay 7 de los 10 congresistas electos del partido Farc.

La magistrada Julieta Lemaitre, de la sala de Reconocimiento de la Verdad de la Justicia Especial de Paz, explicó en BLU Radio del número de ilícitos que se estudian y la forma en que se dará el procedimiento.

"El número más pequeño con el que estamos trabajando es 2.500", dijo la jurista frente a la cantidad de secuestros que habrían sido cometidos por la guerrilla.

"Estamos empezando por el Estado Mayor (de las Farc-EP) y por el periodo en el cual realmente hay mayor pico de secuestros", afirmó.

"Se coteja lo que ellos dicen con lo que dicen las organizaciones de víctimas y el Estado mismo. Si hay coincidencia entre lo que ellos aportan, entre lo que dice el Estado y lo que dicen las organizaciones de víctimas, entonces nosotros pasamos a unas resoluciones de conclusiones a la que le decimos al Tribunal que la sala hayó unas coincidencias, y hacemos unas recomendaciones de sanciones propias que el Tribunal puede tomar o desestimar. Etas recomendaciones son construidas también con las organizaciones", explicó Lemaitre.

Además de reportes de la Fiscalía, la Sala también tendrá en cuenta para las 32 citaciones de exjefes guerrilleros los informes “Una Sociedad Secuestrada” y “Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013”, publicados por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Los casos de secuestro y desaparición que fueron priorizados por la JEP para tomar la decisión de citar a los excombatientes fueron medidos bajo los criterios de la gravedad de los hechos, magnitud de la victimización, impacto diferenciado en las víctimas, impacto en pueblos étnicos y otros sujetos colectivos.

"Hay un punto que es de particular interés de la Sala, por comunicación con la sociedad civil, que es determinar el paradero de las personas presuntamente retenidas de manera ilegal por las Farc-EP, presuntamente secuestradas, todavía no estamos haciendo una calificación jurídica, pero que por noticias se las llevó las Farc-Ep y que no aparecen los restos ni las personas. Tenemos una lista, una base de datos en este sentido que entregó País Libre a la Secretaría Ejecutiva", afirmó Lemaitre.

Al aplicar estos criterios la Sala encontró que la retención ilegal de personas cumplía tanto con los criterios de impacto como con el criterio complementario.