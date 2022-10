JEP niega recurso de reposición para revisión de condena de general (r) Uscátegui

La sección de revisión de la JEP, con un salvamento de voto, decidió no concederle el recurso de reposición interpuesto por la defensa del general del Ejército (r) Jaime Humberto Uscátegui, al auto en el que la justicia transicional resolvió no revisar la sentencia condenatoria de la Corte Suprema de Justicia en su contra.

Se trata de la sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia del 5 de junio de 2014 en la que dejó en firme la responsabilidad del general (r) Uscátegui en la masacre de Mapiripán, Meta.

El pasado 22 de enero, la JEP resolvió no revisar la sentencia porque las 11 pruebas que fueron aportadas por la defensa de Uscátegui “no reúnen los requisitos que debe acreditar la prueba como nueva invocada como causal de revisión", es decir, no hay evidencias nuevas en el proceso y por tal razón, no se justifica la verificación de la sentencia por parte del tribunal transicional.

El pasado 27 de abril la sección decidió no reponer el auto del 22 de enero por considerar que no hay pruebas nuevas y, por consiguiente, confirmó la decisión.

Sin embargo, dio un término de cinco (5) días hábiles a la defensa “para subsanar la demanda y aportar la constancia de ejecutoria de las decisiones cuestionadas, así como acreditar la prueba nueva invocada como causal de revisión, so pena de que su solicitud sea rechazada”.

Así mismo, la JEP le recordó al apoderado “que el material probatorio que debe ser ofrecido para que la sección de revisión deje sin efecto la sentencia condenatoria debe ir dirigido a atacar las razones que ocasionaron la atribución de la responsabilidad a su defendido por parte de la jurisdicción ordinaria”.

La magistrada Caterina Heyck salvó voto en la decisión, al considerar que la demanda ha debido admitirse y la sección estudiar el caso. Según la JEP, “cuestionó que prácticamente se tomara una decisión de fondo en la etapa de admisión, el rechazo de las pruebas solicitadas (dentro de ellas la declaración de Salvatore Mancuso, el oficio del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, la intervención del senador Gustavo Petro en el Congreso y los testimonios de militares de alto rango, entre otras) por fuera de la etapa probatoria”.

El 23 de noviembre de 2009, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó a Uscátegui a 40 años de prisión por ser responsable de la masacre de Mapiripán, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997, donde 49 civiles fueron asesinados en ese municipio del Meta.

Sin embargo, como uno de los beneficios del Acuerdo de Paz, el general (r) quedó en libertad en 2017 y actualmente está bajo el régimen de condicionalidad.