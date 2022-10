Juez concede rebaja de pena a abusador sexual

Los hechos ocurrieron el 19 de marzo de 2016, cuando la menor de dirigía a comprar algunos elementos en una miscelánea.

Allí, Rave Agudelo la tomó a la fuerza y la ingresó a uno de los cuartos de la casa en donde la tocó abusivamente y la intento besar a la fuerza. Sin embargo, en un descuido, ella logró escaparse del sitio.

No obstante, el escrito de acusación inicial de la Fiscalía fue modificado en una audiencia de formulación de acusación el 12 de agosto de 2016, en donde se varió la calificación de la conducta punible y se le imputo "Acto sexual abusivo" en vez de "acto sexual violento".

"Los cargos formulados en el escrito de acusación inicial en contra del acusado, fueron modificados por la Fiscalía General de la Nación, en la audiencia de formulación de acusación, realizada del 12 de Agosto de 2016, al variar la calificación jurídica de la conducta punible, en el sentido de que el cargo por el cual se acusa a VLADIMIR RAVE AGUDELO, es por acto sexual abusivo con menor de catorce años, consagrado en el art 209, modificado con por el art 5° de la ley 1236 de 2008, que contempla una pena de 9 a 13 años de prisión, y no el de acto sexual violento contemplado en el art. 206 del C.P., ante lo cual el procesado manifestó su voluntad de aceptar los cargos" añade el texto.

Con dicha imputación, la ley argumenta que este delito conlleva una pena de 108 a 156 meses de prisión, de la cual para el señalado se fijó una pena de 115 meses de prisión, es decir, 5 años.

Sin embargo, este juez ordenó una rebaja de pena del 40% de la que se había impuesto en un principio, fijándose un total de 69 meses de cárcel para Vladimir Rave Agudelo.

Entre los motivos que argumenta el juez se señala que la aceptación de cargos realizada por Rave Agudelo se puede configurar como un derecho, más no como un beneficio para el procesado.

"...esa rebaja no es una concesión ni una regular liberalidad, ni un beneficio, sino un estricto derecho, una consecuencia inherente al acto del allanamiento, a la manera de un justo precio, y que su pago, para tomar prestadas algunas instituciones del C. Civil, como el art, 1715, implica una compensación, que opera por el solo ministerio de la ley, aun sin el consentimiento de las partes; porque se trata de una situación de facto, ni siquiera de una negociación" resaltó.

No obstante, en la sentencia también se hizo mención de la Ley 1098 de 2006, más conocido como el Código de la Infancia y Adolescencia, en donde se presentan algunas restricciones en el artículo 199 para impedir que operen dichas reducciones de penas a los que comentan delitos contra menores de edad en Colombia.

En el numeral 7 el Código afirma lo siguiente: "No procederán las rebajas de pena con base en los “preacuerdos y negociaciones entre la fiscalía y el imputado o acusado”, previstos en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004"

Pero frente a ese artículo, la sentencia señala que esa prohibición es una regla de menor status respecto de los principios rectores de Derecho Penal.

"Desde este punto de vista, las prohibiciones que contempla el art 199 de la ley 1098 de 2006 no pueden extenderse a la aceptación de cargos, para impedir que opere el componente de la reducción de la pena.

De un lado porque esa prohibición es una regla de menor status respecto de los principios rectores del Derecho penal, y que, por tanto, al presentarse una antinomia de carácter reglo-principial, es decir, entre una regla y un principio rector" añade.

Finalmente, el Juzgado afirma que no se puede disminuir la dignidad, ni el derecho a la igualdad, ni el derecho al debido proceso del sindicato ya que, para este caso, el actor central vendría siendo el acusado y no la víctima.

"Además considera el Despacho, que lo expuesto no contraviene la prevalencia de los derechos constitucionales del menor, de que trata el art. 44 de la C. Nacional, por cuanto que esas dos instituciones son completamente distintas, la que trae el art. 44 de la C.N. y la que contemplan lo títulos preliminares del Código Penal y de Procedimiento Penal, por cuanto en la primera se trata de privilegiar la protección de los menores de manera preventiva, y en la segunda se trata de consolidar un debido proceso, en el que el actor central no es el menor sino el acusado, que está en procura de que se adelante un debido proceso, con todas las garantías, a efectos, de que la sentencia que se le imponga sea legal, justa y apropiada".