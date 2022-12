¿Le quieren meter mico a proyecto que reduce a 4% aportes en salud de pensionados?

Pese a que una semana atrás el Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de Ley que busca bajar del 12 al 4 por ciento los aportes de salud de los pensionados que ganan hasta cuatro salarios mínimos, y que son cerca del 85% de todos los pensionados en este país, la iniciativa podría quedar engavetada.

Y es que la Cámara de Representantes aprobó un texto distinto, por lo cual se hace necesario votar una conciliación, que ya fue aprobada en esa corporación, pero que está pendiente de definirse en el Senado.

Lo anterior, por cuenta de una advertencia que hicieron los senadores Claudia López y Antonio Navarro, de Alianza Verde, sobre el texto aprobado en la Cámara, que terminaría estableciendo este beneficio para todos los pensionados, incluidos los que reciben más de cuatro salarios mínimos ($2.950.800).

Para algunos sectores, este sería un mico que terminaría beneficiando a funcionarios que reciben pensiones millonarias, lo cual iría en detrimento del presupuesto nacional, tema que también preocupa al Gobierno Nacional.

Este proyecto fue aprobado el pasado 24 de mayo en la Plenaria del Senado, pero solo un par de días después se tomó la decisión de reabrir la discusión. Este martes 13 de junio fue nombrada una subcomisión de expertos técnicos para estudiar la iniciativa.

Choque de trenes entre Cámara y Senado

El senador Alexander López (Polo Democrático) explicó que hay un riesgo inminente de que se hunda la iniciativa, pues la proposición presentada implica que la comisión que se nombró debe reunirse inmediatamente, sacar un nuevo texto de conciliación, reabrir la votación en Cámara y votarlo en Senado, todo esto, a siete días del periodo legislativo, incluyendo tres días no hábiles para los parlamentarios.

“Ahí los tiempos nos darían, pero no podemos dilatar un día más la conciliación ni un día más de este proyecto de pensionados. Aquí a veces son muy olímpicos para tomar este tipo de decisiones, pero lo que no entienden es que aquí hay 1.200.000 familias que van a salir damnificadas si este proyecto se cae, y es lo que justamente no queremos que pase, por una confusión o por un escenario de irresponsabilidad, o tres o cuatro que estén haciéndole el juego al ministro de Hacienda que quiere que el proyecto se hunda”, señaló el congresista.