Líder de Malambo denuncia nuevas amenazas en su contra

En mayo del 2019, dos personas fueron capturadas en el barrio Bellavista de Malambo cuando intentaban cobrarle una alta suma de dinero al líder Ronald Suárez, a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

En ese momento, el líder denunció a este par de hombres descubiertos en flagrancia por los delitos de amenaza, extorsión y secuestro, pues intentaron someterlo y llevarlo a la fuerza en un taxi con rumbo desconocido.

Publicidad

Le puede interesar: Me dan 24 horas para irme del Atlántico”: líder amenazado en Malambo

Sin embargo, nueves meses después, ambas personas están a punto de recobrar su libertad por vencimiento de términos y, según denuncia el líder, volvieron a llamarlo para advertirle que le tienen preparada una venganza.

"Han seguido las amenazas, a veces se meten motorizados extraños al barrio o me llaman y me dicen que, apenas ellos salgan, se van a vengar y que me podré esconder bajo la tierra, pero me buscarán y me matarán", contó el líder.

Le puede interesar: Amenazan de muerte a docentes y a un estudiante en el corregimiento de El Salado

Publicidad

Más de 300 llamadas, 100 mensajes de texto y 90 audios intimidatorios entregó el líder Suárez a las autoridades como pruebas de las amenazas con las que pretenden obligarlo a pagar una extorsión de 18 millones de pesos.

Sobre los responsables de estas intimidaciones, el líder dice que los mismos capturados ya lo revelaron durante las audiencias.

Publicidad

"Se trata del señor Gleider Sánchez Castillo, está preso en la cárcel de Cómbita, pero dice que hace parte de las Autodefensas Gaitanistas y, por medio de sus trabajadores, me pide dinero y que me vaya del departamento del Atlántico", contó Suárez.