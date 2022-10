Los argumentos con los que José Elías Melo pide su absolución

La abogada del expresidente de Corficolombiana José Elías Melo presentó en dos horas los argumentos con los que pretende que el juez 14 de conocimiento absuelva a su cliente en el proceso que le llevan por la coima de 6,5 millones de dólares para la adjudicación de la Ruta del Sol II.

La abogada basó sus argumentos en que Odebrecht “actuó solo” porque no tiene necesidad de que sus socios avalen los sobornos.

Publicidad

En otras palabras, dijo la abogada, el pacto para que les adjudicaran la obra solo se habría dado

entre Bueno Junior y el entonces gerente del Inco, Gabriel García Morales.

Vea también: Fiscalía pidió condena contra el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo

“Gabriel García Morales dice que empezó una presión de Odebrecht para quererlo reclutar, ya sabemos que eso es lo que hace Odebrecht, lo hizo en 11 países, no fuimos la excepción. Lo dice la Fiscalía, la procuradora y yo. También quiero decir que en ninguno de los países actuó con sus socios, actuó solo, es una máquina de corrupción que no requiere de nadie. Tiene un departamento denominado operaciones estructuradas y no necesita el aval de nadie para corromper y reclutar”, dijo la abogada.

También resaltó que el único supuesto testigo de los hechos es Luiz Antonio Bueno Junior, quien asegura que todo se lo consultaba a Melo como representante de la sociedad que tenían con Corficolombiana.

Sin embargo, asegura que él mintió en los estrados judiciales. Por eso, finalmente, la abogada pidió que absuelvan a Melo.

Lea también: En firme juicio a expresidente de Corficolombiana José Elías Melo

“Odebrecht actuó solo y que hoy con el principio de oportunidad lograron todos sus cometidos. José Elías Melo es inocente y no se pudo demostrar lo contrario, la Fiscalía no lo demostró. No hay una sola prueba contundente que permita que usted su señoría pueda señalar que Melo sabía. Bueno Junior no dijo la verdad, Gabriel Ignacio García Morales no dijo la verdad. Ellos dos no coinciden en lo fundamental para el proceso. Por eso esta defensa le pide que se absuelva al señor José Elías Melo”, dijo.

Publicidad

El sentido del fallo se conocerá el 1 de abril. Ahí el juez dará a conocer a la opinión pública si encuentra culpable o inocente a José Elías Melo que es acusado de los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.