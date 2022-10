Más de 200 homicidios registra Medellín en menos de cuatro meses

En 106 días de este 2019 la ciudad ya cuenta 202 homicidios, 43 casos más que en el mismo periodo del año anterior, lo que significa un aumento del 27%.



Los casos más recientes ocurrieron ese lunes con un doble homicidio en Robledo y otro asesinato en la Loma de San Cristóbal.



Pero aparte de la cifra, que para muchos es escandalosa, a los investigadores y analistas del conflicto les preocupa las medidas que está tomando la administración municipal, que atribuye el aumento de homicidios a los enfrentamientos entre combos delincuenciales.

El investigador del Instituto Popular de Capacitación, Mauricio Soto, manifiesta que no es suficiente ni asertivo pensar en más policías, más cámaras y medidas restrictivas sin pensar en oportunidades y una verdadera intervención social.



“Para qué aumentar el pie de fuerza policial si no se aumenta en la misma medida el acceso a ciertos derechos, el goce de ciertos beneficios y no se aumenta la posibilidad de que usted viva en una ciudad tranquilo, calmado y que tenga acceso a lo que es la ciudad, lo que implica trabajar, recrearse”, anotó.



Los investigadores indican que, lastimosamente, en Medellín el crimen se ha vuelto parte de la cultura y que las estructuras delincuenciales cada vez se aprovechan más de los cerca de 120.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan y poco a poco perfeccionan su accionar hasta llegar al crimen transnacional.

