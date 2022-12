Mi captura es un falso positivo; mala señal para el diálogo: alias Felipe Torres

Carlos Arturo Velandia Jagua, alias Felipe Torres, líder de la guerrilla del ELN, quien fue capturado en el Aeropuerto El Dorado y quien es señalado por el ente acusador por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio culposo y hurto calificado dijodesde las celdas de paso del CTI de la Fiscalía que su captura es inexplicable, un falso positivo y que este hecho es una mala señal para el proceso de paz con el ELN.

Velandia Jagua aseguró que fue capturado y vencido en juicio en 1994 y pagó una condena de 20 años. “Estuve preso 10 años físicos. El proceso judicial y la pena fueron absoluta y totalmente ejecutoriados”.

Insistió que hizo dejación individual de armas desde se salida en libertad el 8 de octubre de 2003 y desde entonces se dedicó a construir caminos para la paz.

Dijo al Gobierno y a las Farc no las frena nada en interponer los mejores esfuerzos para lograr el acuerdo del fin del conflicto armado y que el ELN irá hasta el final en su esfuerzo por la paz y la justicia social.

A continuación la carta completa de Carlos Velandia

Carta de Carlos Velandia.

Celdas de paso del CTI Fiscalía Paloquemado Bogotá

Algunas observaciones sobre mi detención:

1 Fui capturado y vencido en juicio en 1994, pague una condena de 20 años, estuve preso 10 años físicos.

El proceso judicial y la pena fueron absoluta y totalmente ejecutoriados.

2 Hice dejación individual de armas desde mi salida en libertad el 8 de octubre de 2003.

3 He dedicado todos mis esfuerzos en construir caminos para la paz y la convivencia.

4 Todas mis actuaciones han sido públicas y visibles: me he entrevistado con presidentes de la república, con parlamentarios, con alcaldes y gobernadores. Con personas reconocidas de la sociedad civil, de las iglesias, de embajadas, con altos funcionarios del gobierno que trabajan por la paz, con ONG`S de Derechos Humanos, con plataformas de paz.

He sido creador colectivo de centros de pensamiento para la paz y la democracia, he escrito numerosos artículos de opinión y análisis, he escrito tres libros y participado en la edición colectiva de otros tantos, dicté conferencias sobre paz, doy clases sobre este tema en colegios y sindicatos, participé en programas de opinión de radio y televisión sobre temas de paz. En fin, no tengo vida ni esfuerzo alguno que no sea dedicado a ayudar para que un día, por fortuna no muy lejano, Colombia y sus gentes puedan empezar a vivir en paz.

5 Mi captura, inexplicable, es una muy mala señal; muestra que la justicia ordinaria que me ha juzgado no está sostenida sobre bases jurídicas seguras; encuentro que la justicia puede ser usada con fines oscuros perversos.

6 Es una mala señal para el proceso de paz, que puede generar dudas o frenar el ímpetu que tienen las partes comprometidas en el proceso de paz; o quizás es lo que buscan al abrirme un proceso que " ya es cosa juzgada".

7 Desconozco las intensiones o las fuerzas que se mueven detrás de este "falso positivo judicial"; pero creo que si pretenden amilanar a alguien con ello no lo van a lograr, porque yo estoy curado de espantos y continuaré con mis esfuerzos de paz hasta lograr el fin de la guerra y el comienzo de la construcción social y colectiva de la justicia social.

8 Amilanar a las partes? Se equivocaron de cabo a rabo; al Gobierno y a las Farc no las frena nada en interponer los mejores esfuerzos para lograr el acuerdo del fin del conflicto armado.

9 Amilanar al ELN? nuevamente se equivocaron, los elenos tienen en su ADN político la impronta de cumplir las decisiones internas y cumplir los acuerdos que pacten. El ELN irá hasta el final en su esfuerzo por la paz y la justicia social.

10 Obviamente que esta circunstancia me golpea, también a mi entorno social y familiar; pero al igual que otros retos, asumo este como uno más en la larga lucha por la conquista de días mejores para Colombia y sus gentes.

Fraternalmente

CARLOS ARTURO VELANDIA

Celdas de paloquemado- 21 de Junio 2016

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Farc asegura que el cese bilateral está cerca pero que no se impongan fechas para presionarlos porque la mesa la integran dos.

-Sin acuerdo terminó otra reunión entre el gobierno y los transportadores de carga que buscaba poner fin al paro que lleva más de dos semanas.

-El Fondo de Adaptación se defendió de las advertencias de la contraloría sobre retraso en las obras que viene ejecutando luego de que se presentará la ola invernal en el año 2010 asegura que si hay avances en los proyectos ejecutados.

-15 familias del Municipio de Mesetas al sur del Meta se vieron afectadas por el desbordamiento de un rio debido a las lluvias de los últimos días.