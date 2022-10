Mi hijo no tiene vínculos con ningún grupo guerrillero: madre de Mateo Gutiérrez

Aracely León, madre de Mateo Gutiérrez, el joven capturado por ser el presunto autor de los atentados a Cafesalud y DIAN, habló en Mañanas BLU sobre la situación de su hijo asegurando que “es inocente”.



La madre del joven de 20 años afirmó que su hijo no es militante de grupos guerrilleros ni políticos, “él es un joven apasionado por la lectura, el deporte y la cultura”.



Afirmó que la familia desconoce el por qué están acusando al joven, “creemos que, por su pensamiento crítico, decidieron involucrarlo y en realidad no hay pruebas de todo este tema”.



León dijo que las descripciones no corresponden con el físico de su hijo, “el testimonio que tienen de un menor de edad no tiene que ver con Mateo”.



Sobre los supuestos viajes que el joven ha realizado a Cuba, León aseveró que es completamente “falso” que haya realizado algún tipo de curso de explosivos, “nosotros viajamos hace varios años, pero fue un plan familiar, y la segunda vez yo viajé con él allá y estuvimos juntos”.



Dijo que le sorprendería completamente que existieran pruebas contra su hijo pues “tengo plena claridad que no ha hecho nada malo”.