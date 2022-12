MinJusticia negó versiones del fiscal sobre ‘mico’ en política antidrogas

El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que el Consejo de Política Criminal evaluaba la posibilidad de exonerar de responsabilidad penal a los comercializadores de drogas que no pertenezcan a grupos armados ni a bandas criminales y calificar la propuesta como un "cheque en blanco" que daría beneficios a otros implicados en estos hechos, como narcotraficantes.



Ante esto, el viceministro de Justicia, Carlos Medina, rechazó las afirmaciones, y manifestó que nunca se propuso que se otorgaran beneficios a narcotraficantes en el marco de la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc.



“Eso fue un proyecto que se alcanzó a preparar y que se iba a presentar en el momento que se pudiera dar aplicación a los acuerdos de La Habana, con el fin de cumplir una parte que hace referencia a un trato diferencial a los campesinos asociados al cultivo exclusivamente por una sola vez, no es justo que se haga una referencia de ese calibre porque de eso no se trataba”, manifestó.



Así las cosas, la propuesta planteaba la posibilidad de no persecución penal de los pequeños cultivadores de cultivos ilícitos, no de productores o traficantes de droga.



Por último, el viceministro de Justicia señaló que el presidente Juan Manuel Santos, contrario a lo que reveló el fiscal general, no intervino para evitar que prosperara esa propuesta, ya que la misma no alcanzó a presentarse por el resultado del plebiscito que frenó la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.



Y es que el fiscal general incluso dijo que la propuesta tenía un proyecto de ley que buscaba otorgarles beneficios para mujeres que delinquieran en la cadena del narcotráfico, iniciativa que, para el fiscal, lejos de favorecer a la mujer, estimularía su utilización por parte de carteles de la droga.