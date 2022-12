Ni mi empleador ni yo actuamos bien: mujer que perdió trabajo tras robo de bicicleta

Rocío Cantillo, la mujer a la que le robaron y después la Policía le recuperó su bicicleta, contó en Mañanas BLU el drama que vive por haber quedado sin trabajo como guardia de seguridad tras ser víctima de los ladrones.

“Iba por los lados de la avenida Cali, por donde está la ciclorruta del Juan Amarillo, a eso de las 4:30 de la tarde”, contó la afectada.

“Iba para el trabajo, normal, no me imaginaba que dos personas que iban caminando por esa parte me sorprendieran, me dieran un empujón y un golpe en el pecho”, prosiguió.

De acuerdo con Cantillo, contó con suerte pues los delincuentes no iban armados.

“Susto tremendo, terrible, lo agreden a uno verbalmente. Afortunadamente no llevaban ningún arma, porque la historia habría sido diferente”, declaró.

Sobre el origen de la grabación que se hizo viral en redes, la mujer aseguró que la cámara que portaba se la había regalado un allegado hacía dos meses.

“Yo tengo la costumbre de grabar mis recorridos”, sostuvo.

Cantillo contó que los dos hombres que le robaron la bicicleta quedaron libres, según las autoridades, porque no fueron detenidos en flagrancia. No obstante, indicó, la entrega del video original podría permitir que sean encarcelados nuevamente, de acuerdo con el cumplimiento de cadena de custodia de las imágenes.

Sobre la pérdida de su trabajo, Cantillo se mostró esquiva para conceder declaraciones.

“Estoy en conversaciones con mi empleador, porque ni él ni yo actuamos bien. Estamos en conversaciones con abogado y todo"., dijo.

“El abogado me dice, no dé ninguna declaración por el momento”, declaró Cantillo.

Escuche aquí la entrevista completa, en Mañanas BLU:

