Nunca tuve vínculos con inteligencia: militar llamado a calificar servicio

En medio de la polémica por la filtración de datos e información sobre operaciones de contrainteligencia en la Operación Bastón, el ministro de Defensa firmó la resolución de retiro a nueve militares de la institución.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, firmó la Resolución 1464, en la que se retira del servicio activo de las Fuerzas Militares a cinco coroneles, un mayor y tres capitanes del Ejército por presunta infiltración de información en el escándalo de irregularidades dentro de la institución, entre las que se encuentra la llamada Operación Bastón, entre otras.

El capitán Gerardo Antonio Martínez Calderón, uno de los militares llamados a calificar servicio, aseguró en conversación con BLU Radio que nunca ha hecho parte de inteligencia ni contrainteligencia del Ejército Nacional.

“Nunca he trabajado en una unidad de inteligencia, incluso, mi arma, con la que me gradué, era de artillería. Nunca tuve vínculos con inteligencia”, afirmó.

Martínez Calderón comentó que su estado en el Ejército desde hace siete años era prestar servicio a la Compañía de Sanidad, donde ayuda a los soldados heridos en campos.

“Yo asumí la resolución como retiro por mi situación de sanidad, porque soy un oficial amputado por mina antipersonal desde el año 2013, cuando trabajaba en la Brigada Móvil No. 25”, explicó.

El capitán Martínez comentó que perdió su miembro inferior derecho en medio de operaciones dirigidas al Frente 36 de las Farc. Después del lamentable hecho,

continuó activo en la institución ayudando a militares que también resultaran heridos en combate.

“Asumí mi baja por mi situación de sanidad, pero me sorprende es que salga en medios mi nombre, difundiendo que estoy vinculado en situaciones de la Operación Bastón, de actos de venta de información, perjudicando mi nombre y el de mi familia. Ya he recibido llamadas, cuando lo único que estoy haciendo es trabajar con los soldados heridos, amputados, con el personal que llega de las diferentes unidades a recuperarse, yo estando amputado. Me tiene totalmente indignado”, relató.

Martínez explicó que no conoce a ninguno de los militares que aparecen en la lista de llamados a calificar servicio, en medio de la polémica por infiltración dentro de la institución, pero resaltó que ni siquiera tenía en el Ejército un cargo en el que pudiera ser parte del escándalo en el que su nombre apareció este fin de semana.

“No soy de llamar a medios, pero así como están perjudicando mi nombre y el de mi familia, por los mismos medios quiero que se resuelva esta situación de estar diciendo cosas que no son conmigo. Después del campo minado, mi única labor ha sido trabajar con los soldados, no he tenido cargos administrativos. Ni siquiera era el comandante de la compañía de sanidad”, añadió.

