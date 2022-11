Padres encarcelados por inasistencia alimentaria podrían quedar libres

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que en el término de un mes presentará en el Congreso de la República un Proyecto de Ley Integral que incluya la despenalización de delitos menores y conductas antisociales que no deberían tener tratamiento penitenciario. Uno de ellos podría ser la inasistencia alimentaria.



“Por ejemplo, hay conflictos de carácter comercial, laboral, administrativo que se están penalizando hoy en día en Colombia, eso no tienen ningún sentido. La inasistencia familiar, este es un caso de una obligación de derecho de familia donde hay un título ejecutivo. Donde el padre o la madre tiene que concurrir a los gastos del hogar y es tan absurdo el tratamiento que hoy establece la ley, en donde se exige que en estos casos al moroso de la obligación de familia tenga que ir a la cárcel con lo que el estado se asegura que nunca va a poder cumplir con sus obligaciones alimentarias de su núcleo familiar" aseguró.



Del mismo modo, el fiscal señaló que todos los miembros del Consejo trabajarán arduamente en este proyecto hasta el próximo 20 de julio, con el fin de consolidarlo completamente.



"Yo creo que hay un gran consenso, que la política penitenciaria tiene que ser producto de una política criminal mucho más amplia y en ese sentido nos hemos propuesto también trabajar de aquí al 20 de julio todos los miembros un proyecto de ley integral que inclusive, incluya la despenalización de una serie de conductas antisociales que no tienen por qué tener tratamiento penitenciario. Y en ese sentido hubo un consenso en el Consejo de Política Criminal que augura que vamos a tener una ley realmente importante en estas materias” añadió.



Finalmente, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, también se mostró de acuerdo con este Proyecto de Ley Integral, ya que esto podría ayudar a la descongestión carcelaria.