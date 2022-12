Policía pide a la ciudadanía tomar fotos y videos para denunciar transporte ilegal

El director nacional de la Policía de Tránsito, general Ramiro Castrillon invitó a la ciudadanía a tomar fotos y vídeos para denunciar cualquier actividad de transporte ilegal, incluido el Uber.

El general Castrillon indicó que 8 mil hombres de la Policía ayudarán a combatir la ilegalidad en el transporte público.

Cifras de tránsito y transporte en el país reportan que este año se han impuesto más de 8 mil comparendos por este tema y que van 2.637 vehículos inmovilizados por irregularidades como Infracción en el cambio de servicio particular a no autorizados y por no tener tarjeta de operación.