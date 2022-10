Procuraduría abrió investigación en contra del personero de Bucaramanga

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar al personero de Bucaramanga, Omar Ochoa, por “presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, toda vez que no le ha dado trámite a las solicitudes y quejas que se han presentado contra la administración municipal de Bucaramanga”.



A través de una carta, el órgano de control le informó de la investigación al ciudadano que tramitó la denuncia contra el personero.

En el documento, obtenido en exclusiva por Blu Radio, la Procuraduría advierte que la investigación al personero, también, se debe “por incurrir en una supuesta omisión al no remitir las quejas que no eran de su competencia”.



Por ahora, la Personería de Bucaramanga no se ha pronunciado sobre esta indagación que abrió el Ministerio Público.

