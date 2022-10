Procuraduría inició visitas a cárceles para verificar estado de los internos

La Procuraduría General de la Nación inició una serie de visitas a los centros de reclusión nacional, URI y penitenciarias con el fin de verificar que el ‘plan reglamento’ que se lleva a cabo por parte de algunos sindicatos de trabajadores, no afecte los derechos humanos de los detenidos.

Publicidad

Cabe recordar que a modo de protesta, los trabajadores no están recibiendo solicitudes de nuevas salidas provenientes de las URI y estaciones de policía y no permiten que se realicen remisiones a diligencias judiciales o médicas, ya que aseguran que el número de funcionarios no es suficiente para atender esas solicitudes.

Finalmente, el ente de control pidió a los procuradores regionales la presentación de un informe de cada visita a los establecimientos de reclusión y convocará a una mesa de trabajo que se llevará a cabo el próximo viernes 7 de abril, en la cual estarán presentes el INPEC, los sindicatos y el Ministerio de Justicia.