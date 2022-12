Procuraduría pide reintegro de 11 millones de dólares de sobornos de Odebrecht

En el marco de la audiencia pública de la acción popular con medida cautelar presentada por la Procuraduría ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Ministerio Público elevó cerca de siete peticiones para que se dé una reparación eficaz de los sobornos pagados por la firma Odebrecht para la adjudicación de la Ruta del Sol II.

El delegado para la conciliación administrativa, Iván Darío Gomez Lee, señaló que con el propósito de velar por la reparación de los daños causados, se debe garantizar la continuidad del proyecto mediante un plan de acción y que las personas responsables penalmente por estos hechos de corrupción deben hacer una reparación moral y reputacional a través de la reposición de los 11 millones de dólares.

“Reparar el daño reputacional, lo cual no solamente es simbólico sino ejemplarizante, por ello se requiere la restitución al patrimonio público de los 11 millones de dólares. Entidades encargadas Sociedad Concesionaria y/o firmas, los señores Gabriel Ignacio García (Morales), Otro Nicolás Bula, Luis Alberto Bueno Junior, Luis Antonio Marmeri, Luis Antonio Largocha Suárez, y demás personas naturales declarantes responsables penalmente o en el marco de los respectivos incidentes de reparación de perjuicios en la vinculación al proceso penal”, afirmó Gómez Lee.

Frente a esta propuesta, los demandados presentaron la propuesta de sus pactos para llegar a una conciliación.

El primero en intervenir fue Carlos Medellín, representante judicial de la Ani, quien advirtió que no fue esta entidad la que suscribió el contrato, sino que en su momento fue el INCO, y que fue por transferencia que se asumieron las responsabilidades. Posteriormente, presentó siete puntos en los que se comprometen a dar continuidad al proyecto.

Por su parte, el director del Invías, Carlos García, aseguró que ya tienen listo un proyecto de $630.000 millones que se ejecutará a través de cinco concesiones. La licitación se realizaría antes de finalizar 2017.

No obstante, entidades como Episol, el Ministerio de Transporte, el concesionario de la Ruta del Sol y los representantes de Odebrecht aseguraron no tener conocimiento del proyecto conciliatorio de la Procuraduría, por lo que no pudieron pronunciarse al respecto.

Cabe resaltar que la audiencia fracasó tras la ausencia de los representantes legales de Gabriel García Morales y Otto Bula, según lo señaló el magistrado, ya que era requisito indispensable la presencia de todos los demandados.