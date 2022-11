Procuraduría rechaza que exalcalde de Cúcuta condenado por parapolítica entre a JEP

BLU Radio conoció que la Procuraduría presentó recurso de apelación ante la Jurisdicción Especial para la Paz contra la decisión que aceptó el acogimiento del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, quien fue condenado a 27 años por el homicidio del excontralor departamental Alfredo Enrique Flórez Ramírez, e investigado por el crimen del coordinador de veedurías ciudadanas, Pedro Duran Franco.

El Ministerio Público pidió la “revocatoria de la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, por considerar que los hechos tenidos en cuenta para el ingreso de Suárez Corzo a la JEP respondieron a un interés y beneficio personal del exalcalde, son de naturaleza común y no tienen un vínculo directo o indirecto con el conflicto armado interno”.

Publicidad

Vea también: Procuraduría inhabilita a un exalcalde santandereano señalado de corrupción

Carrillo agregó que el Ministerio Público, como actor procesal, está convencido de la responsabilidad que se tiene para entender qué tipo de delitos se pueden acoger a la JEP.

"En este caso en particular creemos que no se reúnen las condiciones para que el exalcalde sea beneficiario. Hay unas conductas delictivas ya calificadas que no se presentaron con ocasión del conflicto armado" destacó.

La tesis de la Procuraduría es que Suárez Corzo debe seguir cumpliendo la pena impuesta por la justicia ordinaria y, como consecuencia, le corresponde a la JEP rechazar la solicitud de sometimiento.

Publicidad