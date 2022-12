¿Proyecto sobre eliminación de casa por cárcel es nuevo? ¿Se aplica el que existe?

El Congreso aprobó un proyecto de ley del Gobierno en el que se elimina la casa por cárcel para los funcionarios condenados por delitos asociados con corrupción. BLU Radio, a través de un barrido de casos de connotación nacional y los condenados, comprobó que los ‘corruptos’ están en cárceles y no gozan de ese beneficio.

En lo que tiene que ver con el caso Odebrecht- Ruta del Sol, uno de los más importantes casos de corrupción, están condenados, entre otros: Gabriel Ignacio García Morales, ex viceministro de Transporte; José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana; Roberto Prieto, exgerente de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos y el exsenador Bernardo Miguel ‘El Ñoño’ Elías. Todos los anteriores pagan su condena en prisión.

En el capítulo de Tunjuelo- Canoas están condenados los empresarios Carlos Solarte y su hija Paola, quien sí goza de casa por cárcel por ser, supuestamente, madre cabeza de hogar.

Otro de los escándalos más fuertes de corrupción fue el denominado cartel de la toga, una organización criminal encabezada, supuestamente, por magistrados que a cambio de dinero tomaban o no decisiones judiciales. En el proceso ya están condenados: Luis Gustavo Moreno, quien estaba en prisión en Colombia pero fue extraditado a Estados unidos y el abogado Leonardo Pinilla Gómez, recientemente deportado a Colombia.

En el caso del carrusel de la contratación de Bogotá, al que a todos los atiene nuevas condenas y parece no cerrarse nunca, los condenados como responsables están en la cárcel: elexalcalde de Bogotá Samuel Moreno y su hermano el exsenador Iván Moreno; los contratistas Emilio Tapia, los hermanos Nule, así como la mayoría de los concejales condenados que estuvieron en la cárcel pagando su condena y poco a poco recuperaron su libertad por haber cumplido las tres quintas partes de la pena.

La excepción en este caso, por ejemplo, es el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien estuvo en la cárcel inicialmente, desde el 2018 gozaba de casa por cárcel y hace unas semanas le dieron libertad.

“Populismo punitivo”

Para el abogado Alejandro Sánchez la prohibición de casa por cárcel para corruptos no tiene nada de nuevo.

“Ya viene en el código penal, revisen el artículo 68 A. Es otra expresión más del populismo punitivo, lo que conocemos los penalistas como un placebo punitivo, eso que los legisladores le entregan a la comunidad para decirles les estamos cumpliendo, aquí tienen resultados simplemente con la reproducción de normas que ya existen”, aseveró el jurista.

Para el abogado Iván Cancino, el estatuto anticorrupción ya establecía la prohibición de casa por cárcel para corruptos.

“El proyecto de ley no es tan novedoso como lo quieren hacer ver y así lo diga la ley hay criterios constitucionales en los cuales, por ejemplo, si la persona condenada por un delito contra la administración pública es padre cabeza familia, o su papá depende de él para su cuidado o manutención, tiene una enfermedad grave incompatible con la prisión, simplemente tendrán que concederle ese beneficio y no hay ninguna ley que haga el Congreso que pueda prohibir eso”, declaró Cancino.

Sin embargo, el jurista añadió que acabar la casa por cárcel para corruptos no va a hacer que ese delito merme.

“Así que el efecto de esa norma no es si no para la cabeza del pueblo que pide sangre. No es una política pública ni seria ni va a eliminar la corrupción ni la va a disminuir en Colombia”, sostuvo.

Sobre el tema, el abogado Francisco Bernate también aseguró que la prohibición ya rige en Colombia desde el estatuto anticorrupción del 2011.

“Se modificó nuestro código penal en el sentido de prohibir que quien sea condenado por un delito de corrupción cumpla la condena en el lugar de su residencia o pueda tener una libertad anticipada o incluso, que pueda pagar la mitad de la codena en la cárcel y la otra mitad en su lugar de domicilio como sucede en los demás delitos. De manera que esta reforma no solo no aporta nada si no que es un saludo a la bandera”, según Bernate.

El abogado Andrés Roa coincide en que la prohibición viene desde el estatuto anticorrupción, dijo que “lo único novedoso sería que se prohibiese que como medida preventiva privativa de la libertad se le permita a una persona investigada por delitos de corrupción acceder a esa detención domiciliaria”.

