¿Qué efectos jurídicos va a surtir el nuevo acuerdo de paz?

Charry explicó que la refrendación del proceso de paz no es desde el punto de vista penal obligatorio, porque se optó por refrendar el acuerdo por el Congreso de la República.



“La pregunta es si el Congreso tiene la facultad para refrendar el acuerdo”, afirmó el experto en derecho constitucional, al resaltar que el artículo 150, que habla de las competencias del Congreso de la República, dice que el legislativo es competente “porque tiene la función de aprobar los documentos del presidente y ahí cabría el acuerdo de paz con una ley aprobatoria”.



Aunque también afirmó que la refrendación fue hecha por proposición, es decir, por manifestación política, que “según el artículo 136, están prohibidas esas decisiones, porque impide al Congreso emitir mociones a favor del gobierno”.



“De hecho el Congreso tiene una función de control político y no puede respaldar una gestión del Gobierno porque podría estar en un momento posterior ejerciendo el control mediante moción de censura”.



Con respecto a si el acto de refrendación podría tener control de constitucionalidad, y caerse en la Corte, Juan Manuel Charry explicó que “no está dentro de las funciones de la corte constitucional. En principio no tendría control a no ser que se aproximara un acto administrativo. Allí existió la tesis de que los actos políticos no tienen control judicial”.