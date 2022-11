Rapero que en canción confesó asesinato “por amor” se declaró inocente

A la cárcel Modelo de Bucaramanga fue enviado el rapero Yersey Tami, quien confesó en una canción el asesinato al novio de su expareja sentimental. El hombre, quien publicó la canción en su cuenta de YouTube, se declaró inocente en los estrados a los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

Sin embargo, a su salida del salón de audiencias, el hombre aseguró que se “arrepentía” de lo que había hecho. Además, enfatizó que su sueño era continuar en componiendo canciones.

Publicidad

“Claro que sí, tenía mucha rabia”, dijo

el hombre bumangués tras ser preguntado si se arrepentía del crimen.

Vea también:

El hombre se entregó a las autoridades en las últimas horas y, según confirmó su abogado, espera llegar a un preacuerdo con la Fiscalía para que le rebajen la pena.

En la canción que él mismo publicó, relató cómo asesinó al novio de su expareja.

"Estaba sediento, quería adrenalina, a mí cualquiera no viene y mi familia me conspira, llegué y lo busqué, lo tomé sentado, no recuerdo exactamente y por rabia estaba cegado. Otro tipo intentó arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle, quería salir de ahí y que me juzgue mi Dios, pero tenía que ser así”, dice la letra.

Publicidad

Por ahora, el cantante de rap tendrá que pasar sus días en la cárcel mientras se adelantan las audiencias y se conoce la condena tras el homicidio del joven Camilo Castellanos, quien era el novio de la expareja del rapero.