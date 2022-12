Responsabilidad fiscal no es una sanción: abogado de Petro a Corte

Dagoberto Quiroga, abogado, quien presentó la demanda que reviviría políticamente al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, contó detalles en Mañanas BLU del proceso jurídico que expuso ante la Corte Constitucional.



“Petro no está inhabilitado porque la norma fue proferida por el Congreso y la Constitución dice que las normas que señalan inhabilidades para presidente y congresistas tienen que ser modificadas por el constituyente", señaló.



Asimismo, precisó que “el Congreso puede meterse con las inhabilidades de los cargos de elección popular en las entidades territoriales, pero no para congresistas y presidente de la República”.



Cabe señalar que el abogado Quiroga pide tumbar dos artículos de la Ley 734 de 2002 y uno más de la Ley 610 de 2000, que establecen como inhabilidad para ejercer cargos públicos el haber sido declarado responsable fiscalmente.



“Demandamos para que la Corte Constitucional declare que ese artículo no se aplica para los candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso de la República, solamente, de acuerdo a la Constitución, se aplica a los cargos de elección popular a nivel territorial y no nacional”, añadió.



Argumentó, además, que “el derecho de acceder a la función pública tiene el carácter fundamental y su restricción solo es posible mediante una sanción de tipo penal o disciplinario, impuesta con la observancia del debido proceso”.



Sumado a lo anterior, Quiroga Collazos explicó que de acuerdo a la actual norma, Petro no se podría posesionar en caso de ser elegido presidente de los colombianos, pero sí podría ser candidato.



Finalmente, sostuvo que “un fallo con responsabilidad fiscal no es una sanción”, por lo que, según él, la Corte debe establecerlo.