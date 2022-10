Soy víctima de persecución política y pido veeduría internacional: Oneida Pinto

Continúa la audiencia de medida de aseguramiento en contra de la ex gobernadora de La Guajira Oneida Pinto. La ex alcaldesa de Albania resaltó que es víctima de persecución política y que, en este caso, no se puede hablar de la creación de una empresa criminal por su parte, ya que Yan Keller Hernández contaba con todas sus facultades físicas y mentales para saber lo que hacía.

Además, pidió al juez 35 de garantías permitirle su defensa en libertad y que su caso tuviese veeduría de organismos internacionales con el fin de que no se le violaran sus derechos.

"He sido víctima de una persecución política en el departamento de La Guajira y en el país en general. Me he caracterizado por ser una persona honesta, trabajadora y cumplidora de mis deberes. Solo le pido señor juez que me permita seguir defendiéndome con libertad plena toda vez que no acepte los cargos imputados por la Fiscalía. Además, que por pertenecer a las minorías étnicas de este país pueda conseguir una veeduría internacional a fin de que no me sean vulnerados mis derechos", expresó.

Por su parte, el abogado Antonio Luis González argumentó que las acusaciones de la Fiscalía se basan en declaraciones de Yan Keller Hernández, las cuales no son verídicas.

"Cuando Yan Keller Hernández dice que a la campaña de Oneida entraron 2.000 millones de los convenios interadministrativos, yo le tengo que decir al honorable fiscal que el señor no es veraz", manifestó González.

Cabe recordar que Oneida Pinto fue imputada por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y contrato sin cumplimento de los requisitos legales.

Finalmente, se espera que el juez 35 de garantías dicte medida de aseguramiento este mismo lunes.