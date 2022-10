Supersalud pide a Tribunal de Cundinamarca no abrir incidente de desacato

BLU Radio conoció el documento de respuesta de la Superintendencia de Salud luego de los requerimientos de información que le hizo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para evaluar si abrir o no un incidente de desacato al auto de octubre del año pasado en el que se ordenó la medida de vigilancia especial de Medimás.



El Tribunal le pidió a la Superintendencia, producto de una acción popular, que le enviara la información sobre la persona al frente de la vigilancia a la EPS y específicamente al manejo de los recursos para la salud. Además, le solicitó un completo informe de las acciones de la entidad en materia de supervisión a Medimás.

“De conformidad con lo señalado anteriormente, y las pruebas aportadas por el despacho, me permito solicitar no se aperture incidente de desacato de la medida provisional de oficio, lo anterior teniendo en cuenta que del acervo probatorio aportado se logra evidenciar que la Superintendencia Nacional de Salud ha efectuado seguimiento a los recursos girados a Medimás EPS por concepto de la UPC, y presentó d forma oportuna el informe requerido por su despacho”, señala el documento.



Esta respuesta es importante porque hay que recordar que la Procuraduría sancionó al exsuperintendente Norman Julio Muñóz por permitir la entrada en operación de Medimás sin la red de clínicas y hospitales necesaria, y por no intervenir la EPS en su momento. El Tribunal evalúa si la Súper realizó la investigación correspondiente durante la actual administración de Luis Fernando Cruz.



La Superintendencia le envió al tribunal copia de los requerimientos de información hechos a Medimás, entre los que están varios registros de pagos a los operadores.



Uno de los argumentos de la acción popular contra la EPS es que esta no estaba realizando los pagos a sus IPS a tiempo por lo que había retrasos con la remuneración a los trabajadores.



Hace algunos días Blu Radio conoció una notificación de correo electrónico en la que la gerente de Esimed le comentaba a los empleados de esa compañía que los pagos de la quincena de marzo tendrían varios días de retraso por problemas con la EPS, aunque no se refirió específicamente a Medimás.

En el documento la Supersalud asegura que Medimás le realizó pagos a Esimed por cerca de 88 mil millones de pesos solo en el 2018, por lo que asegura que los retrasos a los salarios no son causados por la EPS.



La Supersalud ha defendido las maniobras de Medimás desde que entró en operación la medida de vigilancia y por consecuencia el giro directo, aludiendo a menos tutelas de los pacientes y más repuestas positivas a los PQRS.



La Contraloría tendrá que responder también al Tribunal y con base en ambas comunicaciones, este último decidirá si abre acción de desacato a la Superintendencia, lo que podría significar problemas para Cruz Araujo.