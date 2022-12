Tribunal de Barranquilla vuelve a negar libertad a Mancuso

El magistrado con funciones de Control de Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Carlos Andrés Peréz Alarcón, negó una nueva solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

De acuerdo con el magistrado, máximo comandante del Bloque Norte de la AUC no demostró buena conducta y sometimiento a programas de resocialización, pero además tiene una imputación en justicia permanente por delitos cometidos, según la Fiscalía General de la Nación, luego de la fecha de su desmovilización en el año 2004.

“Cuando él sea devuelto por las autoridades norteamerticanas quedará a disposición de esta sala para responder por sus crímenes y no podrá quedar en libertad porque primero no se demostró que hubiera tenido buena conducta en las cárceles de Estados Unidos y para ellos tiene que traer documentos oficiales certificados y no se han traído. En segundo lugar, el postulado afronta un proceso por hechos posteriores a su desmovilización relacionados con un presunto lavado de activos relacionados con Enilse López”, afirmó el magistrado Pérez.

El magistrado afirmo que según la Fiscalía Mancuso delinquió entre los años 2000 y 2010, posterior a su desmovilización el 10 de diciembre del año 2004, por ello hasta tanto no sea resuelta la situación, deberá responder privado de la libertad.

“De llegar a comprobarse los señalamientos de la Fiscalía, Mancuso no podría recobrar la libertad en Justicia y Paz ya que la ley establece como requisito no tener imputaciones por hechos posteriores a la fecha de desmovilización, entonces tendría que esperar a que se resuelva ese asunto”, puntualizó el magistrado.

