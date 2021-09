Veedor Henry Anaya rectifica falsas denuncias en proceso licitatorio por digitalización del CSJ

Tras las denuncias que recibió la Veeduría Ciudadana "Bien Común" ante la Fiscalía General de la Nación por injuria y calumnia en el proceso licitatorio para la digitalización del CSJ, el veedor emitió un comunicado rectificando estas acusaciones.

Henry Antonio Anaya Arango, en su cargo como presidente de la Veeduría Ciudadana “Bien Común”, aseguró que las declaraciones realizadas ante la opinión pública, no tenían fundamento.

“En ningún momento corroboré, verifiqué o confirmé las afirmaciones obtenidas y realizadas ante el Consejo Superior de la Judicatura ante los medios de comunicación y de la opinión pública. No me consta personalmente ninguna de estas afirmaciones. Que no he corroborado ni me consta que la multinacional Indra tuviera inhabilidades para contratar en Colombia o España, ni que la multinacional Indra hiciera parte de un cartel de contratación o que existiera una sanción en firme en su contra", declaró el funcionario este viernes.

En el comunicado, Anaya, además, aclaró explícitamente que la multinacional Indra no ha recibido ningún beneficio de este proceso de licitación. "Tampoco me consta que existiera algún tipo de favorecimiento a la multinacional Indra en los procesos contractuales en que ha intervenido o que estuviera implicada en actos de corrupción”.