Veedores rechazan posición de Acemi por captura de gerente de Nueva EPS en Bucaramanga

Veedores de salud y usuarios de diferentes EPS del país critican reiteradamente en redes sociales el pronunciamiento que hizo Gustavo Morales, presidente de Acemi, gremio que reúne a las EPS del país, quien manifestó a través de un video que el reciente arresto de Sandra Milena Gómez, gerente de la Nueva EPS, ocurrido en Bucaramanga, no ayuda a mejorar la prestación de los servicios médicos.

Gómez fue capturada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga cuando salía de un centro comercial del área metropolitana porque, sobre ella, hay vigentes 63 órdenes de arresto por desacatos de tutelas, lo que implica una detención de 183 días.

"Los arrestos de este tipo solo ahuyentan el mejor talento del sector salud, desestimulan y desmotivan a los trabajadores del sector de la salud, estigmatizan y acaban con la honra de funcionarias buenas

, presidente de Acemi.

Sin embrago, veedores de salud como Ramiro Vásquez señalan que arrestos de funcionarios de alta responsabilidad como una gerente de una EPS es un hecho ejemplarizante para todo el país.

"Los funcionarios de las EPS no pueden seguir jugando con la no atención oportuna al sistema de salud. Aquí no termina esto, la persona que entre a remplazar a la gerente detenida tendrá que cumplir por obligación con los mandatos judiciales que han impuesto los ciudadanos para que los atiendan bien”, manifestó Váquez.